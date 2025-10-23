Palermo, Ferrandelli “Nessun gesto può intimidirci, avanti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Noi siamo a Borgo Nuovo, a fianco della cittadinanza, il comune di Palermo è presente, indietro non si torna. L’amministrazione comunale è intenzionata ad andare avanti nel percorso di legalità sull’assegnazione degli immobili secondo la lista delle emergenze abitative, e soprattutto nessun gesto di singoli violenti può intimidire un’istituzione che è determinata nell’andare avanti nel proprio lavoro”. Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, assessore all’Emergenza Abitativa del Comune di Palermo, in un video messaggio dopo l’esplosione di una bomba carta sotto la propria abitazione.

(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)