IN EVIDENZA

Palermo, Cannella “Intitolando via a Biagio Conte reso eterno il suo impegno”

Di

Gen 12, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto rendere eterna quella che è stata l’esperienza, l’impegno e la testimonianza di Biagio Conte. Lo abbiamo voluto fare intitolando a lui questa via nel luogo centrale nel quale si è sviluppata la sua attività di missionario laico. Credo che il patrimonio che ha lasciato Biagio Conte sia di tutta la città, oggi reso plastico dall’intitolazione di questa strada”. Queste le parole del vicesindaco e assessore alla Toponomastica Giampiero Cannella in occasione in occasione della cerimonia di intitolazione del tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra Corso dei Mille e via Archirafi a Fratel Biagio Conte in occasione del terzo anniversario della scomparsa. xi6/vbo/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Don Pino Vitrano “Operare come faceva Biagio Conte per noi è la cosa più grande”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Strada intitolata a Biagio Conte a Palermo, Lagalla “Mantenere vivo suo esempio”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Focus Salute – Musica, il canto come respiro di vita

Gen 12, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “L’Italia sostiene desiderio dei venezuelani di pace e democrazia”

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Per i tecnici di B Frosinone e Cissè rivelazioni, in A Venezia, Monza e Palermo

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Tajani “Ancora 42 italiani detenuti in Venezuela, rafforzare le relazioni”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Don Pino Vitrano “Operare come faceva Biagio Conte per noi è la cosa più grande”

Gen 12, 2026