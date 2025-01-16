Palermo (Acea) “Luiss Green Mobility nuova frontiera della mobilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un importante accordo con la Luiss che punta all’impiego di questi nuovi veicoli di nuova generazione. Credo che questa sia una nuova frontiera della mobilità, su cui siamo molto impegnati, in particolare come A. Quantum, sia nello sviluppo di progetti come questo e su quelli dello sviluppo dell’infrastruttura elettrica”. Lo ha detto l’AD di Acea, Fabrizio Palermo, in occasione della Luiss Green Mobility – Lancio del nuovo servizio di mobilità elettrica. “Il progetto consiste nel mettere a disposizione veicoli per docenti e studenti che li possono prenotare dall’app”, ha spiegato l’amministratore delegato.

