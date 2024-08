Palazzina in fiamme, paura a Palermo. Le immagini dei soccorsi

PALERMO (ITALPRESS) – Paura per i residenti di un condominio in via Vulpi, a

Palermo: nella notte la palazzina è stata avvolta da un incendio, portando all’intervento dei vigili del fuoco e all’evacuazione immediata dei residenti. Non si registrano feriti, ma alcune persone sono state affidate alle cure dei sanitari per

via delle inalazioni di fumo.

fsc

(fonte video: vigili del fuoco Palermo)