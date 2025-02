Palalic “L’Italia riconosce l’importanza della Serbia e dei Balcani”

MILANO (ITALPRESS) – “La Serbia rispetta l’integrità territoriale dell’Ucraina e il diritto internazionale, abbiamo anche aiutato l’Ucraina dal punto di vista umanitario, ma la pace in questo momento dipende dall’accordo tra Trump e Putin e l’Europa deve proteggere i suoi interessi”. La pace tra Russia e Ucraina “è un interesse europeo, perché l’economia soffre” a causa delle sanzioni. La Serbia ha deciso di non imporle “per salvaguardare la propria economia: siamo stati accusati di essere filorussi”, ma “guardiamo ai nostri interessi nazionali”. Lo ha detto Jovan Palalic, presidente del Gruppo di Amicizia Parlamentare Serbia-Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.Il governo italiano e quello serbo “sono accomunati dai buoni rapporti con l’amministrazione del presidente Trump, e anche il governo ungherese è su questa linea, si può dialogare per cambiare l’Europa, con un nuovo slancio”, ha ricordato. Inoltre “il nostro presidente Vucic ha proposto di organizzare un summit tra Trump e Putin a Belgrado, proprio perché abbiamo buoni rapporti con la Russia e con la nuova amministrazione Trump”.I rapporti con l’Italia sono solidi. “Il governo Meloni ha riconosciuto l’importanza della Serbia e di tutta l’area balcanica e si è concentrato su questa regione” con l’obiettivo di “poter mantenere prima tutto la pace”, ma anche “buoni rapporti economici”, ha ricordato Palalic.

sat/gsl/mrv