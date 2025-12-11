Paky accende Rozzano, migliaia al listening party di “Gloria”





MILANO (ITALPRESS) – Nel cuore di Rozzano, il condominio di Via Mimose si è trasformato, per una notte, in un vero e proprio palco a cielo aperto. Migliaia di persone hanno affollato i cortili e le strade del quartiere in occasione del listening party di “Gloria”, il nuovo attesissimo album di Paky.

A rendere l’evento straordinario, anche la presenza di alcuni dei nomi più rilevanti della scena, tra cui Clara, Tedua, Rose Villain, Niky Savage, Finem e Shiva. Presente anche Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, arrivato a Rozzano per girare una puntata del format “48h con”, seguendo da vicino il rapper durante le ultime ore prima del lancio ufficiale.

La serata è stata accompagnata dalla proiezione di video sulla facciata del condominio, bandiere e fumogeni dai balconi, e fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di “Rozzi”. Un evento unico, capace di unire musica, territorio e comunità, celebrando il profondo legame tra Paky e Rozzano.

