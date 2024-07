Nuovi traguardi raggiunti da Paglieri, azienda alessandrina leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, e i suoi brand Mon Amour e Felce Azzurra.

In occasione della cerimonia di premiazione dei Brands Award 2024, che premia le migliori performance di marca nei beni di largo consumo, tenutasi all’Hotel Melià di Milano, l’Ammorbidente Mon Amour Blu Mare 3litri – 60 lavaggi ha vinto il premio per le Rotazioni nella categoria Detergenza e cura tessuti, e, sempre nella stessa categoria, il premio Top Brand. Si aggiudica inoltre uno dei premi New Entry, il Bagnodoccia Felce Azzurra Fiori Di Luna, la nuova linea lanciata da Paglieri sul mercato lo scorso anno.

I prodotti

Mon Amour, brand di punta di Paglieri, interamente dedicato alla cura del bucato, si contraddistingue per il suo impegno nella sperimentazione di formule innovative e di profumi ricercati, come testimonia il successo tra i consumatori della fragranza dell’Ammorbidente Mon Amour Blu Mare 3litri – 60 lavaggi, che richiama nelle sue note la freschezza del mare.

La linea Fiori di Luna del bagnodoccia di Felce Azzurra, è stata lanciata da Paglieri nel settembre 2023, ed è la prima dedicata al benessere del sonno in Italia che utilizza la tecnologia olfattiva brevettata DreamScentz™, migliorando la qualità del riposo e offrendo ai consumatori una sensazione di rilassamento. Fiori di Luna – Essenza Rilassante ha conquistato nel 2024 anche il premio Eletto Prodotto dell’Anno, per la categoria Diffusori Ambiente, con oltre il 95% di user “estremamente soddisfatti”.

Le parole

Così Matteo Tranfaglia, Marketing Director di Paglieri SpA: “Siamo orgogliosi che i consumatori italiani abbiano riconosciuto la portata innovativa e il valore della continua ricerca che hanno contribuito alla vittoria di Mon Amour Blu Mare e del Bagnodoccia Fiori di Luna di Felce Azzurra. I due brand premiati, 100% Made in Italy, confermano il nostro impegno nel contesto imprenditoriale del sistema Paese e la nostra attenzione proiettata alle sfide del futuro, per comprendere e rispondere alle esigenze sempre in evoluzione di tutti i consumatori”.