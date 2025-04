Pagliara “Qualità della vita migliora con la cultura del movimento”

ROMA (ITALPRESS) – “Con i due meeting vogliamo creare importanti contenuti da comunicare al mondo sportivo. Questi momenti di approfondimento servono per affrontare insieme tematiche importanti nelle quali fermamente crediamo. Dai territori e dagli operatori locali possono uscire elementi di discussione per un lavoro di condivisione che servirà a tutti noi per trovare insieme nuove strategie operative. La ‘palla di stracci di Papa Francesco’ ed il calco della Coppa del Mondo di calcio, che saranno ed esposti ad Assisi, saranno un simbolo rappresentativo e di emozione per tutti”. Queste le parole di Fabio Pagliara, presidente Fondazione SportCity.

