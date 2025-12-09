IN EVIDENZA

Pagano "Per noi italiani il rapporto con l'Azerbaigian è sempre più importante"

Dic 9, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Per noi italiani il rapporto di partenariato, di collegamento economico, energetico, culturale con l’Azerbaigian è divenuto negli ultimi anni davvero solido e sempre più importante e strategico sia per noi che immagino per loro. Oggi celebrare i 30 anni della Costituzione dell’Azerbaigian, quindi un giovane Stato, perché i 30 anni di Costituzione sono apparentemente pochi, ma sono fondamentali perché l’Azerbaigian in questi 30 anni ha fatto dei passi da gigante straordinari in materia di democrazia, di diritti civili, di rapporti commerciali, di crescita culturale. e soprattutto di rapporti sempre più importanti con i paesi dell’Unione Europea”. Lo ha detto Nazario Pagano, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, in occasione del convegno “I 30 anni della Costituzione della Repubblica dell’Azerbaigian”.

