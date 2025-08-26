IN EVIDENZA

Pagamenti digitali, incidenza limitata delle frodi

Ago 26, 2025


ROMA (ITALPRESS) – I casi di frode nei pagamenti digitali hanno un’incidenza limitata rispetto al totale delle transazioni
al dettaglio e le relative perdite per gli utenti sono in gran parte attenuate dai meccanismi di tutela previsti dalla normativa di settore. E’ quanto emerge dal Rapporto pubblicato dalla Banca d’Italia relativo al secondo semestre 2024. Il tasso di frode, ovvero l’incidenza del valore delle transazioni fraudolente sul valore totale delle operazioni, è dello 0,002% per i bonifici nel loro complesso, dello 0,017% per le operazioni con carte e dello 0,021% per quelle con moneta elettronica. Tra i bonifici, quelli istantanei continuano a mostrare tassi di frode superiori rispetto a quelli ordinari. Le operazioni di e-commerce con carte di pagamento e moneta elettronica sono più esposte ai rischi di frode rispetto a quelle effettuate al punto fisico, Pos; il divario si è però ridotto nel 2024 perché è diminuita l’incidenza delle frodi negli acquisti online. Bankitalia sottolinea che “anche se i volumi sono contenuti, le frodi rimangono un fenomeno insidioso; prevenzione e riduzione dei rischi sono cruciali per l’integrità del sistema dei pagamenti al dettaglio”.
