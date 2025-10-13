Pace a Gaza, Meloni “L’Italia può giocare un ruolo di primo piano”





SHARM EL-SHEIKH (EGITTO) (ITALPRESS) – “L’Italia è qui per dire che c’è ed è pronta a fare la sua parte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto a Sharm El-Sheikh commentando la firma dell’accordo di pace per Gaza. “Tutti sanno che la nostra è una nazione rispettata, benvoluta nella regione che riesce a dialogare con tutti, lo fa con franchezza e guardando i risultati, penso che in questa fase possa giocare un ruolo di primo piano”. xb1/fsc/mca3 Fonte Video: Giorgia Meloni