Overtourism, c’è anche un tema politico

MILANO (ITALPRESS) – “Nello scenario italiano ed europeo esistono ancora situazioni in cui, specie nelle città d’arte, ci sono ancora fenomeni di presenze turistiche in determinati periodi dell’anno. Al contempo ci sono contesti più difficili che catturano l’attenzione sempre di più: chi vive in questi luoghi deve fare i conti con il decongestionamento”. A dirlo Nicola Camatti, Professore associato di Economia Applicata, Università Ca’ Foscari Venezia, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl