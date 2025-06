Ospedale Cervello Palermo, Faraoni “Nuovi ambulatori pietra miliare”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa è un’altra pietra miliare della nostra riorganizzazione regionale. Stiamo affrontando una complessità di lavoro che porterà a dare una risposta importante nell’ambito delle patologie che a volte fiaccano in maniera più forte i nostri cittadini”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, a margine dell’inaugurazione dei nuovi ambulatori del reparto di oncoematologia dell’ospedale Cervello di Palermo: “In questa struttura troveranno accoglienza e sostegno quei soggetti che per problematiche relative all’Oncoematologia avrebbero dovuto rivolgersi ad altri lidi in altre regioni: l’ospedale Cervello ha una tradizione in questo settore, confermata dall’impegno della Direzione strategica di investire e riqualificare strutture e percorsi ai fini di renderli più vicini ai bisogni della collettività e far sentire anche nell’accoglienza la qualità di una prestazione professionale di altro profilo, ormai riconosciuta tale a livello nazionale”.

