Orsini “Necessario sostenere le imprese, costruire un percorso futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Serve continuare con gli investimenti. Oggi sappiamo che abbiamo molte misure in scadenza, quindi abbiamo bisogno di sostenere le imprese, perché in un momento di incertezza globale, serve sostegno”. Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo a margine della presentazione del rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria. Per il leader degli industriali “oggi dobbiamo costruire un percorso, la crescita è data anche dal Pnrr, ma noi abbiamo bisogno di un futuro”.
