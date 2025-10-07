IN EVIDENZA

Orlando “Immunità Salis schiaffo forte del Parlamento Ue a Orban”

Di

Ott 7, 2025


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi il Parlamento Europeo con ben sette votazioni ha confermato l’inaffidabilità del sistema giudiziario dell’Ungheria di Orban. Ilaria Salis è stata sottoposta a un trattamento disumano e ha sempre detto di volersi difendere, ma davanti a un sistema giudiziario che funziona. Credo che sia stato uno schiaffo molto forte del Parlamento Ue per la dittatura di Orban”. Lo ha detto l’eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra, Leoluca Orlando, dopo la conferma dell’immunità per Ilaria Salis da parte del Parlamento Ue.

sat/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cingolani “Come Paese dobbiamo tutelare il futuro dei nostri figli”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Space Smart Factory, Cingolani “Salto tecnologico senza precedenti”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Occhiuto bis in Calabria “Riprendiamo da dove eravamo rimasti”

Ott 7, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cingolani “Come Paese dobbiamo tutelare il futuro dei nostri figli”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Space Smart Factory, Cingolani “Salto tecnologico senza precedenti”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Occhiuto bis in Calabria “Riprendiamo da dove eravamo rimasti”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Orlando “Immunità Salis schiaffo forte del Parlamento Ue a Orban”

Ott 7, 2025