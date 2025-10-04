IN EVIDENZA

Operazione Eureka, 23 condannati dai domiciliari al carcere

Di

Ott 4, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – – I Carabinieri di Reggio Calabria, insieme ai Comandi provinciali territorialmente competenti, a Catanzaro, Pescara, Bologna, Brindisi e Roma stanno dando esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di 23 indagati, già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari ed imputati nel processo scaturito dall’operazione Eureka. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. Lo scorso 1 ottobre il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza di primo grado, nel corso del rito abbreviato, nei confronti di 83 imputati, condannandone 76 e assolvendone 7. Per 23 di questi, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, l’Ufficio del gip, valutando sussistenti le esigenze cautelari, ha emesso ordinanza di aggravamento della misura cautelare, da quella degli arresti domiciliari a quella del carcere.

vbo/mca2
Fonte video: ufficio stampa Carabinieri

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Meloni ad Assisi “San Francesco è stato un uomo di pace estremo”

Ott 4, 2025
IN EVIDENZA

Aggredisce e violenta una donna, a Modena arrestato un 20enne

Ott 4, 2025
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 4/10/2025

Ott 4, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tajani “Stanno per lasciare Israele 26 italiani che erano su Flotilla”

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Guerini “Chi manifesta deve essere sempre rispettato”

Ott 4, 2025
IN EVIDENZA

Meloni ad Assisi “San Francesco è stato un uomo di pace estremo”

Ott 4, 2025
IN EVIDENZA

Operazione Eureka, 23 condannati dai domiciliari al carcere

Ott 4, 2025