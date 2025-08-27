IN EVIDENZA

Operazione antidroga tra Livorno e Pisa, eseguite 15 misure cautelari

Di

Ago 27, 2025


LIVORNO (ITALPRESS) – Operazione antidroga dei Carabinieri tra Livorno e Pisa. Smantellata una rete di spaccio da mille euro al giorno. I militari del Comando provinciale di Livorno, in collaborazione con i Reparti dell’Arma territoriale competente, insieme a Ros, Sos e Sio, al 6^ Battaglione Toscana, al Nucleo Elicotteri di Pisa, ed ai Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore, hanno eseguito 15 misure cautelari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Livorno, su richiesta della locale Procura. Altre 38 persone sono state reggiunte da decreto di perquisizione per gli stessi reati e, per 22 di loro, irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura per l’espulsione. vbo/mca2
Fonte video: Carabinieri

