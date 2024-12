PALERMO (ITALPRESS) – “E’ stata un’assoluzione con formula piena, c’è la prova piena che non sussiste alcun reato. Non è una sentenza contro i migranti, ma contro chi sfrutta i migranti”. Lo ha detto Giulia Bongiorno, avvocato di Matteo Salvini, dopo la pronuncia di assoluzione per il ministro.

