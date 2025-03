Onu,Fletcher sugli aiuti umanitari dell’Italia “Devo essere ottimista”

NEW YORK (ITALPRESS) – Nel suo ruolo che detiene da quattro mesi di Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari e Coordinatore dei Soccorsi d’Emergenza, Tom Fletcher ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa presso il Quartier Generale dell’ONU a New York.

Durante il suo intervento, Fletcher ha sottolineato che non è solo il governo degli Stati Uniti che sta riducendo il proprio impegno negli aiuti umanitari internazionali, ma anche altri paesi stanno facendo lo stesso.

Dopo la conferenza stampa, Italpress ha ulteriormente chiesto al capo degli aiuti umanitari dell’ONU se e quali paesi europei avessero già ridotto i loro contributi agli aiuti umanitari, Fletcher ha risposto: “Il Regno Unito ha annunciato riduzioni dal 0,5% del PIL al 0,3%. Anche la Svezia ha ridotto il proprio budget complessivo per gli aiuti, e altri paesi in tutta Europa stanno apportando cambiamenti simili. Quindi, dobbiamo ribadire il nostro impegno a molti dei nostri tradizionali donatori per spiegare l’importanza di ciò che facciamo”.

E per quanto riguarda l’Italia? Ha già avuto contatti con il governo italiano?

“Sì, ho avuto. Ieri sera ho incontrato l’Ambasciatore italiano (Maurizio Massari ndr), esponendo la nostra causa. Tuttavia, non ho dati aggiornati sui finanziamenti dell’Italia”.

Ma è ottimista a riguardo dell’Italia?

“Devo restare ottimista. Devo essere sempre l’ultimo ottimista nella stanza, quindi sì, lo sono”.

x09/mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)