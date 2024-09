Onu, Meloni “Dopo aggressione Russa a Kiev effetto domino per crisi”

ROMA (ITALPRESS) – “È un’epoca molto complessa quella nella quale viviamo, e il carattere comune delle sfide del nostro tempo ci impone di ragionare in un modo completamente nuovo”. Ha esordito così la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu. “La ferita inferta al sistema internazionale fondato sulle regole dalla guerra d’aggressione russa all’Ucraina – ha sottolineato – sta avendo effetti destabilizzanti molto oltre i confini nella quale si consuma, e come un domino sta contribuendo a riaccendere, o far detonare, altri focolai di crisi. I sistemi politici democratici affrontano insidie inedite. La frammentazione geo-economica cresce con conseguenze con le quali tutti dobbiamo fare i conti, soprattutto le Nazioni più fragili”, ha concluso.

(ITALPRESS).

col3/mrv

(Fonte video: Palazzo Chigi)