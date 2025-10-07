IN EVIDENZA

Occhiuto bis in Calabria "Riprendiamo da dove eravamo rimasti"

Ott 7, 2025


CATANZARO (ITALPRESS) – “Riprendiamo da dove eravamo rimasti, perché i calabresi hanno chiesto questo attraverso un voto consapevole. La Calabria ha dimostrato di essere una regione che non vota più per chi promette redditi di cittadinanza o assunzioni facili. Hanno apprezzato il mio modo onesto di fare campagna elettorale, ho detto che non avevo la bacchetta magica, ma ho fatto un consuntivo delle cose realizzate e evidentemente i calabresi hanno apprezzato la qualità e la quantità dell’impegno”. Lo ha detto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione del suo ritorno alla Cittadella regionale a Catanzaro dopo il successo elettorale di ieri.

