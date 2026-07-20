Nuove risorse per valorizzare il turismo delle aree interne

ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare il patrimonio locale e potenziare l’offerta turistica. Questo l’obiettivo delle misure messe in campo dal Ministero del Turismo che puntano a sostenere territori spesso caratterizzati da grandi ricchezze culturali, paesaggistiche e identitarie, favorendo una crescita sostenibile e una maggiore attrattività per visitatori italiani e stranieri. Nel triennio 2023-2025 sono stati finanziati 27 progetti che coinvolgono 100 Comuni, con una dotazione complessiva di 34 milioni. A questi interventi si aggiunge il Fondo dedicato ai siti UNESCO e alle città creative, con risorse pari a 75 milioni, destinato a sostenere realtà di particolare valore culturale e turistico. Il piano del Ministero prevede inoltre nuovi investimenti attraverso il Fondo per lo sviluppo infrastrutturale, con 320 milioni di euro disponibili nel periodo 2027-2036. Di queste risorse, 88 milioni saranno destinati ai piccoli Comuni turistici e 66 alle isole minori, con l’obiettivo di migliorare servizi, collegamenti e capacità ricettiva.

gsl