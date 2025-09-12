IN EVIDENZA

Nuova diga foranea di Genova, dieci storie la raccontano

Di

Set 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Number Ten” è il nuovo progetto di comunicazione ideato per raccontare la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova, una delle opere infrastrutturali più complesse e strategiche d’Europa, attraverso dieci storie, testimoni dell’unicità e delle sfide affrontate durante la costruzione di quest’opera. Un progetto che nasce dall’idea di mettere al centro le persone: dieci protagonisti che, con le loro esperienze e competenze, incarnano lo spirito del “numero 10” – creatività, talento, dedizione – diventando testimoni diretti della grande impresa che cambierà il volto del porto e della città.
Tutte le storie selezionate sono storie di eccellenza. Il primo episodio è dedicato alla Drafinsub, azienda specializzata nelle immersioni a grandi profondità, grazie all’utilizzo della tecnica delle immersioni in saturazione, che permette ai sub di lavorare per ore e ore sul fondo del mare vivendo per un mese in una camera iperbarica.
La Nuova Diga Foranea di Genova, realizzata dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato dal Gruppo Webuild, è un’opera strategica per Genova e per l’Italia. I cassoni che saranno posati daranno vita a una diga lunga 6 chilometri che permetterà al porto di Genova di accogliere le navi più grandi al mondo che oggi raggiungono i 400 metri di lunghezza.
(ITALPRESS).
abr/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Colosimo “Siamo di fronte a criminalità organizzata su due livelli”

Set 12, 2025
IN EVIDENZA

Schifani “Noi Moderati parte integrante dell’alleanza di centrodestra”

Set 12, 2025
IN EVIDENZA

Romano “È la stagione delle riforme, legge elettorale va rivista”

Set 12, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

“Number Ten”, 10 storie per raccontare la Nuova Diga Foranea di Genova

Set 12, 2025
TOP NEWS

Terza volata vincente di Philipsen alla Vuelta 2025

Set 12, 2025
TOP NEWS

Rutte “La Nato rafforzerà il suo fianco orientale”

Set 12, 2025
TOP NEWS

Conte “E’ il momento della verità, c’è bisogno di tutti”

Set 12, 2025