Nuova Aceman, il parcheggio diventa un gioco da ragazzi

ROMA (ITALPRESS) – Aceman, il nuovo crossover 100% elettrico di Mini si distingue per le sue dimensioni esterne compatte senza sacrificare lo spazio interno. A metà tra la versione Cooper e la nuova Countryman, Mini Aceman con i sui 4,7 metri offre 5 comodi posti e un bagaglio con capacità di 300 litri che può arrivare fino a 1.005. Al momento del lancio sul mercato sarà disponibile in due versioni, la Aceman E con un motore elettrico da 184 cavalli e un’accelerazione da a 0 a 100 in 7 secondi e 9. La velocità massima è di 160 km/h; mentre la batteria da 42,5 kWh le consente un’autonomia di 310 chilometri. La Aceman SE, invece, ha una potenza di 218 cavalli con una coppia di 330 Nm, un’accelerazione da 0 a 100 in 7″1 e una velocità massima di 170 km/h. L’autonomia, con la batteria da 54,2 kWh è di 406 chilometri. La batteria può essere caricata a corrente alternata con 11 kW; mentre in una stazione di ricarica rapida, in entrambe le motorizzazioni si arriva dal 10% all’80% in circa 30 minuti. Negli interni spicca su tutto il display OLED da 240 mm di diametro, con design estremamente piatto e superficie in vetro. Il Mini Operating System 9 consente di gestire tutte le funzioni di guida in modo intuitivo con il tocco o con la voce. Le funzioni di guida più importanti sono direttamente accessibili attraverso il Mini Toggle Bar, posizionato al di sotto del display centrale. Disponibile anche un assistente vocale. Mini Aceman è facile da parcheggiare grazie ai 12 sensori a ultrasuoni e alle quattro telecamere Surround View che identificano con maggiore precisione gli spazi di parcheggio liberi, avviando automaticamente le manovre di parcheggio in caso di spazio limitato, mentre la nuova funzione Remote Parking consente di parcheggiare la vettura utilizzando uno smartphone. Questa funzione permette di uscire da un parcheggio automaticamente, facilitando l’ingresso nel veicolo se lo spazio laterale è troppo limitato. Quattro le versioni disponibili: Essential, Classic, Favoured e la versione super sportiva John Cooper Works che arriverà nei primi mesi del 2025 e avrà una potenza di 258 cavalli.

tvi/mrv