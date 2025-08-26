IN EVIDENZA

Nucleare, Pichetto “Mettere l’Italia nelle condizioni di valutare”



Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Il nucleare è una tecnologia nuova, si parla di un nucleare diverso: non possiamo andare avanti con i fossili in eterno, dobbiamo decarbonizzare. Abbiamo un dovere come Governo, e ce l’ho come ministro: dobbiamo mettere l’Italia nelle condizioni di fare la valutazione, che significa dire 5-6 anni dire sì o dire no”. A dirlo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Meeting di Rimi. “E naturalmente questo sì o no sarà detto in base ai livelli di sicurezza e al costo dell’energia: se ovviamente il costo del nucleare sarà eccessivo rispetto all’energia prodotta con biciclette e dinamo molto potenti, si sceglierà la seconda soluzione”, ha aggiunto.



