Nucleare, Meloni “Ok a ddl per energia sicura”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare, sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi. Insomma, siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia: scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio, spiegando i contenuti del Dl bollette approvato dal Cdm.

ads/r/mca2 (Fonte video: Palazzo Chigi)