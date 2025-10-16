IN EVIDENZA

Nordio “Discutibili proteste contro riforma nei palazzi di giustizia”

Di

Ott 16, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono un po’ perplesso sul fatto che si possa all’interno di un palazzo di Giustizia tenere delle conferenze che potrebbero essere interpretate come messaggi politici”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine della serata dedicata alla raccolta fondi per il recupero e la riapertura del teatro Eduardo De Filippo dell’Ipm di Nisida, a Napoli, rispondendo a chi gli ha chiesto di mandare un messaggio ai magistrati che protestano per la riforma della giustizia. “Poi – ha proseguito Nordio – i magistrati, in quanto tali, ovviamente hanno tutto il diritto di dire quello che pensano. Farlo in un certo modo, all’interno di un palazzo di giustizia, mi sembra discutibile”.
xm9/fsc/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Crolla palazzina a Bagheria: nessun ferito, era disabitata

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Debito Usa, Bini Smaghi “Traiettoria chiaramente insostenibile”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Marina, Berutti Bergotto “Risultato enorme dal tour Vespucci”

Ott 16, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Crolla palazzina a Bagheria: nessun ferito, era disabitata

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Debito Usa, Bini Smaghi “Traiettoria chiaramente insostenibile”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Marina, Berutti Bergotto “Risultato enorme dal tour Vespucci”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Alfano (Difesa Servizi) “La Marina una realtà importante del Paese”

Ott 16, 2025