“Noi, il Popolo”, Claudio Gatti indaga su storia che ha creato America di oggi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Incontro a New York con Claudio Gatti, giornalista investigativo tra i più noti in Italia e autore del libro appena uscito in Italia col titolo “Noi, il popolo” (Fuoriscena 2025).Un’opera sulla storia americana dalle origini a oggi, raccontata con il suo metodo inconfondibile: scavare nelle fonti, rimettere in discussione le verità ufficiali e dare voce a chi è stato escluso dalla narrazione dominante.Gatti ricostruisce la nascita degli Stati Uniti attraverso tre popoli – i bianchi europei, i nativi americani e gli afroamericani ridotti in schiavitù – mostrando come da quel conflitto iniziale siano nati i miti, le contraddizioni e le ferite che segnano ancora oggi l’America contemporanea.Un viaggio nelle radici profonde del Paese che ha generato anche il movimento MAGA e il “fenomeno Trump”, per capire non solo cosa è accaduto, ma perché continua a ripetersi.Questo è il nostro dialogo con Claudio Gatti, cittadino anche americano da 15 anni e residente a New York da quasi 40.

(video di Stefano Vaccara)