Nobile (AgID) “L’AI Act va accelerato, i mercati non si autoregolano”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono ben conscio che i mercati non si autoregolano. L’AI Act è stato concepito nel 2021 e la sua completa attuazione sarà nel 2026. I fattori temporali devono per forza essere ridotti perché le cose stanno cambiando. Vediamo una tecnologia che evolve, la dobbiamo lasciar correre senza alcun tipo di analisi? Evidentemente no. Se non abbiamo la velocità di imparare, manipolare, sviluppare, non possiamo regolare”. Lo ha detto il direttore generale di AgID, Mario Nobile intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV.

“Ritengo che dobbiamo modificare qualcosa nei tempi e nelle modalità della nostra regolazione, parlo da italiano e da europeo, perché evidentemente c’è un approccio intermedio tra un codice di condotta volontario e delle regole più cogenti”, ha aggiunto.

fsc/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)