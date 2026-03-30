No Kings, le voci di New York contro Trump

NEW YORK (ITALPRESS) – Il coro si alza a ondate, riecheggiando lungo i viali di Manhattan “No Kings”. Più di 8 milioni di americani sono scesi in piazza sabato in tutti gli Stati Uniti per il No Kings Day. A New York, migliaia di persone hanno attraversato la città, trasformando le strade in un coro in movimento di dissenso. Da Columbus Circle a Times Square lungo la Seventh Avenue, e poi giù per Broadway fino alla 34ª strada, l’energia era incessante. “This is what democracy looks like” (Ecco come la democrazia si presenta), gridavano i manifestanti ancora e ancora, non come uno slogan, ma come una dichiarazione di presenza.“Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go” (Trump se ne deve andare!) ripete la folla.Poche ore prima della marcia, Robert De Niro ha parlato alla stampa, dando il tono della giornata. “Quando sento ‘No Kings’, sento ‘No Trump’”, ha detto, tracciando un collegamento diretto tra lo slogan e il momento politico. Ha definito Trump una minaccia senza precedenti per le libertà americane e ha invitato i cittadini ad agire, non solo nelle strade, ma anche alle urne.

xo9/mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)