NIAF celebra 50 anni, Allegrini “A Washington ci sarà Bocelli”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Cipriani di 42nd Street, la National Italian American Foundation ha celebrato il suo 50º anniversario con un Gala memorabile e un annuncio storico: la nascita della partnership ufficiale con la Lega Serie A, che per il 2025 avrà NIAF come “Regional Partner” negli Usa. Premiata la Regione Lazio, rappresentata dal governatore Francesco Rocca, come “Regione d’Onore 2025”. “Roma e il Lazio sono il simbolo della nostra italianità”, ha commentato Robert Allegrini, presidente Niaf.

(Video di Stefano Vaccara)