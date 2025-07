Niaf, Allegrini “Il 2025 un anno importante per noi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo è un anno molto importante per noi, non solo qui alle Nazioni Unite. In Italia siamo stati ricevuti dal Papa e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stata una grande occasione per noi e speriamo che alla gala di quest’anno ci saranno come ospiti il capo del governo Meloni e anche il presidente Usa Trump”. Lo afferma Robert Allegrini, presidente e Ceo della NIAF (National Italian American Foundation), a margine dell’evento a New York per i 50 anni della NIAF e i 70 anni dell’Italia all’ONU.

(Video di Stefano Vaccara)