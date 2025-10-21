IN EVIDENZA

Nel 2024 turismo record nell’UE

Di

Ott 21, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il turismo europeo ha raggiunto un nuovo traguardo nel 2024, con oltre 3 miliardi di notti trascorse nelle strutture ricettive, in crescita del 2,7% rispetto al 2023. Si tratta del livello più alto mai registrato, segno della piena ripresa del settore dopo gli anni di crisi pandemica. La maggior parte dei pernottamenti è avvenuta in hotel e strutture simili, seguiti da appartamenti e case vacanza e da campeggi e aree per veicoli ricreazionali. Tra i Paesi membri, Cipro e Malta guidano la classifica della crescita, seguiti a distanza dalla
Lettonia. In controtendenza solo Finlandia e Francia, mentre Belgio e Svezia mostrano dati stabili. Oltre la metà delle notti è stata trascorsa da turisti domestici, mentre il 48% ha riguardato viaggiatori internazionali, in gran parte provenienti da altri Paesi UE. Tra i visitatori extraeuropei spiccano quelli dal Nord America, seguiti da Asia e America Latina.

gsl

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Bruxelles, Mattarella al teatro La Monnaie

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Antibiotico-resistenza, i medici lanciano l’allarme

Ott 21, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tudor “A Madrid mi aspetto una grande reazione”

Ott 21, 2025
TOP NEWS

Juric avverte “Lo Slavia Praga ha ritmo, sarà una gara difficile”

Ott 21, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Bruxelles, Mattarella al teatro La Monnaie

Ott 21, 2025