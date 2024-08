Naufragio nel palermitano, Ambasciatore britannico “Una tragedia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quella che si è consumata in questo bellissimo luogo è davvero una grande tragedia per il nostro Paese: siamo tutti molto tristi, così come lo sono i cittadini di Porticello. Italia e Regno Unito sono due Paesi amici e vorrei ringraziare gli italiani per l’umanità che hanno dimostrato”. Così l’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, dialogando con i giornalisti presso il molo di Porticello, nel Palermitano, in merito al naufragio del superyacht di lusso Bayesian.

"L'invio di ispettori per le verifiche è qualcosa che facciamo normalmente quando una nave britannica viene coinvolta in un incidente: fanno il loro lavoro al pari dei colleghi italiani", aggiunge Llewellyn.