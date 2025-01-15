IN EVIDENZA

Nato, Crosetto “Se richiesto più impegno su fianco est decideremo”

Di

Set 15, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Come sentinelle dell’Est abbiamo già degli F-35, degli Eurofighter, oltre 2.000 soldati, siamo tra i primi contributori in assoluto nella Nato sul fianco est e noi abbiamo anche il fianco sud. Il contributo che abbiamo dato finora è abbastanza, se poi dovremo incrementarlo, e ci verrà formalmente chiesto – perché io ad oggi ho visto solo una dichiarazione di Rutte ma non una formale richiesta all’Italia – decideremo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025” a Roma.
xi2/ads/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lumsa University Africa Center, Bonini “Un ponte con il futuro”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

A Ventotene la prima Conferenza europea per la Libertà e la Democrazia

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Uilp, Barbagallo “Determinati a sostenere persone con disabilità”

Set 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Stress e intestino: un legame che pesa sulla salute delle donne

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lumsa University Africa Center, Bonini “Un ponte con il futuro”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Nato, Crosetto “Se richiesto più impegno su fianco est decideremo”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

A Ventotene la prima Conferenza europea per la Libertà e la Democrazia

Set 15, 2025