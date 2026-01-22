IN EVIDENZA

Nanoplastiche nel cibo, uno studio italiano apre nuovi scenari

Di

Gen 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Le microplastiche e le nanoplastiche non sono più solo un problema ambientale, ma una possibile minaccia anche per la salute umana. A lanciare l’allarme è uno studio dell’Università del Molise, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Health, una delle più autorevoli a livello internazionale. La ricerca è stata condotta dal Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti dell’Ateneo molisano ed è firmata dall’assegnista di ricerca Cristina Di Fiore e dal docente Pasquale Avino. Al centro dello studio, il destino delle nanoplastiche ingerite attraverso gli alimenti e la loro possibile capacità di essere assorbite dall’organismo. Secondo i risultati, le caratteristiche fisico-chimiche di queste particelle giocano un ruolo decisivo: dimensioni, forma e composizione influenzano infatti l’interazione con lo strato di muco e con l’epitelio intestinale, le prime barriere di difesa del nostro corpo. In alcuni casi, spiegano i ricercatori, le nanoplastiche potrebbero riuscire a superare queste barriere biologiche, aprendo interrogativi sugli effetti a lungo termine sulla salute. Lo studio mette inoltre in evidenza una criticità importante: le attuali metodologie di analisi non sono ancora sufficientemente standardizzate. Per questo, gli autori sottolineano la necessità di sviluppare strumenti più affidabili per valutare con precisione l’assorbimento e il comportamento delle nanoplastiche nel corpo umano. Una ricerca che apre nuove prospettive scientifiche e rafforza l’urgenza di approfondire un fenomeno sempre più presente nella nostra quotidianità.
mgg/gtr/col

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Urban Vision e Treccani portano ARTnews in Italia

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “L’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Ue”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, Fnomceo “La riforma parta dai professionisti”

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Urban Vision e Treccani portano ARTnews in Italia

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “L’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Ue”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, Fnomceo “La riforma parta dai professionisti”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Consob, Tajani “Non c’è accordo di massima, nessuno mi ha mai parlato di Freni”

Gen 22, 2026