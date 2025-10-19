IN EVIDENZA

Musumeci "La sinistra vuole solo delegittimare Giorgia Meloni"

Ott 19, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “La sinistra non fa altro che polemizzare, a noi spetta il compito di governare con la necessaria sobrietà. con la priorità dei temi fondamentali. Io credo che la sinistra sarà prigioniera del proprio dogma e che non abbia ormai più nulla da dire se non delegittimare un governo espressione della volontà degli elettori. Questa credo che sia l’ultima cosa che debba fare un’opposizione senza temi, senza creatività e senza fantasia. Vogliono soltanto delegittimare e attaccare un presidente del consiglio che ha come colpa quella di essere donna e di avere portato il partito a essere la prima forza politica italiana”. Queste le parole del ministro per il Mare e per il Meridione, Nello Musumeci, all’iniziativa Patrioti in Comune. xo1/trl/mca3

