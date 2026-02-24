IN EVIDENZA

"Musica in Sicurezza", Anas premiata a Sanremo

Di

Feb 24, 2026


SANREMO (ITALPRESS) – Un impegno costante per la sicurezza stradale. Nel corso del Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha ritirato il riconoscimento Speciale conferito all’azienda dalla Giuria del Gran Galà della Stampa con la motivazione “Musica in Sicurezza”. Un lavoro, quello di Anas, che coniuga manutenzione, prevenzione e sensibilizzazione, mirato a promuovere una mobilità più sicura e consapevole.
Nella Settimana del Festival, Anas sarà impegnata in Liguria in numerosi eventi per divulgare la cultura della sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada, oltre a illustrare il suo impegno nella realizzazione di opere significative per il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.
