Attualità IN EVIDENZA Video

Il vicepresidente Mulè:”Risarcito l’onore e la memoria agli internati militari italiani”

Di

Nov 25, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la giustizia del tempo ha risarcito l’onore e la memoria di circa 650.000 militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono deportati nei campi nazisti per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito tedesco. È una pagina di storia – quella degli internati militari italiani – per troppo tempo dimenticata, insieme al tributo che questi eroici uomini meritano per una resistenza non armata”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in visita al campo di lavoro di Schöneweide, nei pressi di Berlino.
ads/mca1
(Fonte video: Giorgio Mulè)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Trenitalia, Cuzzilla “Con Disney iniziativa consolidata, più vicini a famiglie”

Nov 25, 2025
Attualità Cronaca

Milano: 28 arresti per associazione armata dedita al narcotraffico

Nov 25, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Oro, le quotazioni continuano a salire

Nov 25, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Il vicepresidente Mulè:”Risarcito l’onore e la memoria agli internati militari italiani”

Nov 25, 2025
IN EVIDENZA

Trenitalia, Cuzzilla “Con Disney iniziativa consolidata, più vicini a famiglie”

Nov 25, 2025
Cultura & Eventi Eventi

Musica: per il cantautore bolognese Guglielmo 1,5 milioni di ascolti radiofonici

Nov 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Milano: 28 arresti per associazione armata dedita al narcotraffico

Nov 25, 2025