Mulè “Contro Ranucci un attentato costituzionale”

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quello contro Ranucci non è un attentato soltanto alla persona, è un attentato alla libertà di stampa, è un attentato costituzionale, per quello che rappresenta Ranucci. Può piacere o non piacere, si può condividere o meno quello che fa, ma è una voce libera, è una voce che va tutelata, è una voce che va messa in sicurezza e quindi bisogna fare in modo di essere tutti la sua scorta, di fare in modo che le sue idee – giuste, condivisibili o meno – le possa continuare a dire in un giornalismo che si riconosce nella libertà, nell’indipendenza. Può piacere o non piacere al potere politico, ma guai a chi tocca la libertà di stampa”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, a margine della consegna a Washington degli Italpress Awards.
