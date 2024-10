Morosini “Abarth 600e: stile, performance e contenuti racing”

TORINO (ITALPRESS) – “Con la 600e siamo voluti tornare alla pura essenza di Abarth che si poggia su tre pilastri: lo stile, la performance e il contenuto racing. Lo abbiamo fatto grazie alla partnership con il settore motorsport di Stellantis dove lavorano le stesse persone che sviluppano le vetture della Formula E, Le Mans Series e Rally. Grazie a loro abbiamo riportato su quest’auto tutto il know how delle corse, in termini di set up, tuning, messa a punto e anche tutte le componenti tecniche. Per esempio il differenziale con la quale è equipaggiata la Abarth 600e permette di chiudere le curve in modo unico senza soffrire mai di sottosterzo” dice Francesco Morosini, Fiat Serial Life & Abarth Manager.

