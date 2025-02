Morelli “Al lavoro su Piano Casa e rigenerazione urbana”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando sul piano Casa, un piano molto importante che riguarderà una nuova era sul fronte della disponibilità di abitazioni e di immobili”, mentre “il Governo è impegnato sulla legge sulla rigenerazione urbana, già depositata in Parlamento, per verificare quali siano delle proposte di equilibrio, per arrivare alla definizione di normative che siano coerenti con il tema della transizione che è necessario, ma sul quale bisogna porre delle idee di buonsenso”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, a margine del Consiglio Nazionale della Fiaip a Roma. Il governo “è assolutamente impegnato” sul tema della casa, ma chiaramente bisogna fare i conti con il portafoglio che si può mettere a disposizione. Sicuramente il cambio di una visione europea, la possibilità di allargare le maglie non solo rispetto al debito, ma anche la possibilità di aprire un po’ di più i cordoni della borsa potrà cambiare molti aspetti”, ha chiarito.

xi2/sat/gtr