Mondiali Canoa, Tacchini: “Capitato imprevisto, ma succede a tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci sentivamo molto bene stamattina, poteva essere un’ottima giornata, il vento sembrava contro, quindi una gara più lunga, a nostro favore, invece è successo un imprevisto che capita a tutti, è andata così, non so se senza quell’errore saremo riusciti a stare con gli altri”. Lo ha dichiarato Carlo Tacchini dopo il sesto posto a pari merito con la Lituania nella finale C2 500m maschile ai Mondiali di Milano. “Di buono ci portiamo la crescita del movimento – ha aggiunto l’argento olimpico di Parigi con Casadei – Portare gente all’Idroscalo è un’ottima cosa, non abbiamo un bel rapporto coi campionati del mondo, diciamo che se continuiamo ad avercelo con le Olimpiadi e mai ai mondiali io lo accetto, guardiamo il positivo (ride, ndr). Gabriele ha chiesto scusa dopo il traguardo, non è colpa sua sono cose che succedono, non serve chiedere scusa”.

pia/mc/mca2