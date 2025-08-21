Mondiali Canoa, Rossi “C’è entusiasmo e atteggiamento giusto”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspettavo ottime prestazioni e sono arrivate, sia da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, così come il K2 di Burgo-Freschi, ora dobbiamo aspettare le semifinali, ma abbiamo visto la buona forma dei nostri equipaggi. C’è entusiasmo, c’è voglia e fame di poter dare il meglio, è l’atteggiamento giusto”. Lo ha dichiarato il vice presidente vicario della Fick Antonio Rossi a margine della seconda giornata di gara. “Il bilancio è molto positivo – ha aggiunto -, anche sentendo gli atleti delle altre nazionali, tutti sono contenti di gareggiare all’Idroscalo, è un bacino che mette tutti nelle migliori condizioni, non ci sono corsie favorite, penso sia la cosa più importante, sicuramente è un bilancio positivo”.

