Mondiali Canoa, Casadei “Buon percorso, siamo fiduciosi”

Di

Ago 21, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “È venuto un buon percorso, nel primo siamo sempre un po’ imballati, personalmente mi fa ben sperare per le semifinali e finali in cui secondo me ci giocheremo qualcosa”. Lo ha dichiarato Gabriele Casadei a margine della batteria del C2 500m ai mondiali di canoa e paracanoa 2025, in coppia con Carlo Tacchini l’azzurro delle Fiamme Oro ha conquistato la semifinale. “Sono tutti i tempi ottimi – ha ribadito -, specialmente i primi quattro, sono sotto l’1’39”, oggi l’Idroscalo era un campo molto veloce, quindi per questo sono venuti questi tempi, ma essendo vicini alle prime tre posizioni siamo molto fiduciosi”.

pia/gm/gtr

Di

Attualità Politica

Attualità Video

