Moldavia, Maran “Vittoria netta del fronte pro-Ue, aprire ad adesione”

Ott 1, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le elezioni in Moldavia ci consegnano un quadro che resta molto polarizzato nei contenuti, ma allo stesso tempo abbastanza chiaro nei numeri, con una vittoria ampia del fronte pro-europeo nonostante le forti ingerenze russe dei mesi e delle settimane precedenti al voto”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Pierfrancesco Maran, commentando l’esito del voto in Moldavia. “Oggi però la sfida si sposta sull’Europa: accogliere la disponibilità della Moldavia a entrare nell’Unione europea”, ha aggiunto Maran.

