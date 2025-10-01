IN EVIDENZA

Moldavia, Dorfmann "Vittoria Sandu importante, sostenere adesione Ue"

Ott 1, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È sicuramente una grande vittoria per il partito della presidente Maia Sandu, considerando anche i tentativi della Russia di influenzare queste elezioni. È però necessario interpretare con attenzione questi dati, poiché la maggioranza pro-europea in Moldavia rimane comunque risicata”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato della Südtiroler Volkspartei Herbert Dorfmann, commentando l’esito del voto in Moldavia. “Sono convinto che l’Unione europea debba agire negli anni a venire per promuovere il processo di adesione della Moldavia all’Ue, altrimenti il Paese tenderà a orientarsi verso la Russia”, ha aggiunto.

