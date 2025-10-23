Mobilità, De Priamo “Serve approccio pragmatico alla transizione”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Serve una transizione che sia reale, non una forzatura ideologica. Quindi dobbiamo perseguire gli obiettivi tenendo conto della sostenibilità ambientale e di quella economica del sistema industriale”, lo ha detto il senatore Andrea De Priamo (FdI), membro della Commissione Ambiente, a Radar, format di Urania Tv. E ha aggiunto: “Roma è una città che può avere una rete di ciclabilità, ma le piste ciclabili che hanno solo l’obiettivo di disincentivare il mezzo privato e che poi aumentano il traffico non sono funzionali al raggiungimento del risultato. Roma si presta alle e-bike, per la sua conformazione geografica, e in Italia ci sono molte città in grado di competere con gli standard europei”. Nel corso della puntata ha anche spiegato che in Parlamento è stata approvata la legge italiana sull’IA che recepisce la direttiva europea su questa materia e molte misure di questa normativa saranno utili anche alla mobilità sostenibile, un tema che sarà anche il focus dell’evento “L’innovazione che unisce”, promosso dalla Fondazione Most l’11 e il 12 novembre a Roma.
