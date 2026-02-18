IN EVIDENZA

Mobilità, Cavalieri (UniBg)“La transizione riguarda anche i modelli di business”

Feb 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La transizione non riguarda solo le tecnologie, che stanno facendo passi da gigante, ma pone anche un tema di modelli di business. Possiamo parlare di guida assistita, ma occorre ragionare anche sui modelli di riferimento”. Lo ha detto Sergio Cavalieri, rettore dell’Università di Bergamo, intervenendo a Futura MOST, format di Urania News. “Prendiamo ad esempio la Cina, dove stanno sperimentando il cambio delle batterie dell’auto come in una stazione di benzina. Questo incide sul modello di business e sulla logistica, oltre che sugli standard progettuali, perché ci porta a ripensare anche a dove collocare la batteria nelle vetture”. Per Cavalieri, “il dialogo interdisciplinare è oggi centrale”, perché la transizione richiede il contributo congiunto di competenze tecnologiche, industriali e organizzative.
