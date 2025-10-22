IN EVIDENZA

Mirri "L'esperienza più bella è Mattarella al Barbera"

Ott 22, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “L’esperienza più bella da presidente del club è la presenza di Mattarella allo stadio: deve rendere tutti noi orgogliosi, mai nella storia del calcio un presidente della Repubblica ha seguito una partita del campionato italiano. Mattarella ha scelto di venire nella sua città, a seguire una partita del suo Palermo: questo ci deve rendere orgogliosi”. A dirlo è il presidente del Palermo, Dario Mirri, a margine della conferenza stampa, al Teatro Politeama, di presentazione delle iniziative per i 125 anni del Palermo Fc.

